«Нежнейшие»: Ивлев научил за минуту готовить очень мягких кальмаров

Этот недорогой продукт отлично смотрится на столе и пользуется популярностью.

Кальмаров некоторые считают блюдом дорогим и деликатесным. Кроме того, начинающие хозяйки часто переваривают их, из-за чего продукт становится твердым, напоминая собой резину. На самом деле готовить этих моллюсков проще простого и очень быстро. Да и стоят они немного.

Своим поварским секретом поделился ведущий программы «На ножах» телеканала «Пятница» Константин Ивлев. Произошло это на его кулинарном проекте «Ивлев шеф» на YouTube.

Размороженные тушки нужно вначале подготовить – снять пленку и убрать хрящики. Это не требует особых усилий. Затем вскипятить в кастрюле воду и включить параллельно кран с холодной водой, либо использовать посуду со льдом. Отварить кальмары буквально 1-1,5 минуты, быстро их достать и окунуть в холодную воду или лед. Кальмары готовы!

«Нежнейшие», — охарактеризовал их телеповар.

Далее моллюсков можно использовать как угодно – просто есть с любимым соусом, приготовить с ними салат или нафаршировать. Ранее Константин давал рецепт кальмаров на битых огурцах, который очень прост в реализации и может вам пригодиться.

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