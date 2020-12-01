Как вкусно и быстро приготовить кальмаров на огуречной прослойке, рассказал телеповар Ивлев

Телеповар Константин Ивлев в своем шоу «Ивлев шеф» поделился авторским рецептом кальмаров, которые он подает на салате из битых огурцов.

«Уверен, таким блюдом вы точно удивите своих друзей и близких!» — сказал повар.

Огурцы он использует длинные тепличные, которые не имеют яркого вкуса. Их понадобится 140 граммов. Кроме того, подготовьте 1-2 тушки кальмаров, 1 ч/л рисового уксуса, 5 граммов красного чили перца, 1/2 зубчика чеснока, 1 ст/л кунжутного масла, 3 ст/л соевого соуса, тростниковый сахар по вкусу, соль и перец по вкусу.

Кальмаров разморозить естественным образом, удалить перепонки, снять пленку. Бросить их в кипящую воду на плите на полторы минуты, затем остудить в очень холодной воде. Уже в этом состоянии они считаются готовыми, если их посолить и приправить любимым соусом, то простейшее блюдо будет готово. Но Ивлев пошел дальше.

Далее нужно положить огурец целиком в полиэтиленовый пакет и побить его какой-нибудь импровизированной колотушкой со всех сторон, шеф использовал для этого рулон с пищевой пленкой.

«Нужно, чтобы огурец внутри лопнул, а снаружи не развалился», — объяснил Константин.

Огурец становится сочным и мягким. От него нужно отрезать кончики и крупно нарезать. Положить в салатник. Мелко порубить чеснок, перец чили, заправить ими огурцы. Полить сверху кунжутным маслом, уксусом, соевым соусом, присыпать кинзой, перемешать.

Кальмаров нарезать на полоски. Разложить по тарелкам огурцы, сверху — кальмары. Оставшийся сок из салатника, где были огурцы, использовать как соус, полив им блюдо. Присыпать все кунжутом и готово! Хранить салат долго нельзя, сделали — и подали на стол.

«Быстро и очень вкусно!» — сказал ведущий.

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