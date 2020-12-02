Лера Кудрявцева: «Марина Зудина призналась, что не хотела замуж за Олега Табакова»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Видеогороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2020 года
Видео

«Из моего детства»: Лариса Гузеева показала свой чудесный завтрак

Телеведущая приготовила молочную лапшу.

«Из моего детства»: Лариса Гузеева показала свой чудесный завтрак
Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Недавно Лариса Гузеева призналась, что в молодые годы совсем не умела готовить. А научилась, когда отправилась в полугодовую командировку во Владивосток. Причем, отведать ее вкусных блюд приходили даже соседи. Сейчас телеведущая периодически радует своих домочадцев блюдами собственного приготовления. Одним из них стала молочная лапша – чудесный вариант завтрака, о котором актриса рассказала в своем Instagram.

«Эта чудесная молочная лапша из моего детства — лучшее лекарство от хандры. Не забудьте посолить и положить кусочек сливочного масла», — написала Гузеева.

Напомним, недавно стало известно, что Гузеева вновь вернется в кино. Не снималась она более семи лет, а новое предложение приняла от режиссера Валерии Гай Германики. Та решила снять фильм о жизни сильной и независимой женщины, где 61-летняя Гузеева сыграет главную роль.

Смотрите также:

Тэги

Гузеева новостиДиета Ларисы ГузеевойЛариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостиновые фото Гузеевой