«Из моего детства»: Лариса Гузеева показала свой чудесный завтрак

Недавно Лариса Гузеева призналась, что в молодые годы совсем не умела готовить. А научилась, когда отправилась в полугодовую командировку во Владивосток. Причем, отведать ее вкусных блюд приходили даже соседи. Сейчас телеведущая периодически радует своих домочадцев блюдами собственного приготовления. Одним из них стала молочная лапша – чудесный вариант завтрака, о котором актриса рассказала в своем Instagram.

«Эта чудесная молочная лапша из моего детства — лучшее лекарство от хандры. Не забудьте посолить и положить кусочек сливочного масла», — написала Гузеева.

Напомним, недавно стало известно, что Гузеева вновь вернется в кино. Не снималась она более семи лет, а новое предложение приняла от режиссера Валерии Гай Германики. Та решила снять фильм о жизни сильной и независимой женщины, где 61-летняя Гузеева сыграет главную роль.

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