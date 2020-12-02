«Репетиция к Новому году»: Антонова показала, как приготовить ватрушку с творогом из дрожжевого теста

До Нового года осталось чуть меньше месяца и многие хозяюшки уже начинают задумываться о том, что приготовить на праздники. Подготовку Наталия Антонова решила начать со сладкого, назвав ее, репетицией. В своем Instagram актриса поделилась рецептом приготовления ватрушки с творогом из дрожжевого теста.

«У меня начинается репетиция блюд к Новому году и Рождеству!», — написала Антонова.

Ингредиенты: для теста — 2,5 стакана муки (высший сорт), 1ст.молока, 1ст.ложка дрожжей (сухие), 2ст.ложки растительного масла, 2ст.ложки сахара, пол.ч.ложки соли. Для начинки – 2 пачки творога, 1 яйцо, 1ст.ложка манки, 2ст.ложки сахара, 1ст.ложка сметаны.

Способ приготовления: сделать тесто и начинку, смешав все ингредиенты. Выложить на противень, выпекать 25 минут при температуре 180гр. За 7 минут до окончания включить 200 градусов.

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