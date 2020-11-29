«Люблю эти блинчики»: Наталия Антонова поделилась сладким рецептом

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» приготовила очередной кулинарный шедевр. Наталия Антонова решила рассекретить рецепт горячего русского блюда — блинов. Об этом актриса рассказала в своем микроблоге.

Антонова начала с того, что предупредила всех желающих повторить ее блюдо:

«Сразу напишу: отклонение от рецепта ничего хорошего не даст».

Артистка призналась, что любит дрожжевые блинчики, но со своими поклонниками Наталия поделилась немного измененным вариантом этого блюда.

Итак, необходимо взять два яйца и взбить их. К этому стоит добавить одну столовую ложку сахара и щепотку соли. Далее кладем две столовые ложки растительного масла. После того, как всю смесь взбили до образования пены, добавляем литр молока. А дальше в ход идет мука. Ее кладем до того момента, пока консистенция теста не будет напоминать сметану.

«Затем, не переставая мешать, добавляем крутой кипяток. Мешаем до жидкой сметаны и пузырьков», — посоветовала Антонова.

В конце нужно разогреть сковороду и смазать ее растительным маслом.

«Выпекаем блины. Приятного аппетита, друзья!», — пожелала подписчикам актриса.

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