«Может удивить гостей»: Валерия рассказала, как готовит очень простую долму с творогом

Вы уже задумались над тем, чем порадуете близких на Новый год? Если нет, возьмите на вооружение рецепты, которыми поделились российские звезды с Teleprogramma.pro. Певица Валерия специально для наших читателей поделилась своим фирменным способом приготовления долмы без мяса.
«Она может удивить гостей, но при этом готовится очень просто», — заметила звезда.
Валерия использует маринованные листья винограда. Берет на одну пачку творога одно яйцо, любую зелень, замешивает из этого начинку.
«Чайной ложкой берем творог, выкладываем на листья, скручиваем в долму, складываем в невысокую кастрюлю или сотейник, вливаем чуть-чуть воды, добавляем несколько маленьких кусочков сливочного масла, посыпаем немного сахаром. Тушим, пока листья не станут мягкими. Вот и все! Это вкусно и оригинально!» — сказала артистка.
Певица призналась, что не любит со своей семьей заниматься на Новый год чревоугодием. Поэтому устраивает ужин не ночью, а поздно вечером, а потом собирается с близкими за столом под бой курантов только с напитками.