«Может удивить гостей»: Валерия рассказала, как готовит очень простую долму с творогом

Певица считает, что блюдо порадует близких даже на Новый год.

Вы уже задумались над тем, чем порадуете близких на Новый год? Если нет, возьмите на вооружение рецепты, которыми поделились российские звезды с Teleprogramma.pro. Певица Валерия специально для наших читателей поделилась своим фирменным способом приготовления долмы без мяса.

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«Она может удивить гостей, но при этом готовится очень просто», — заметила звезда.

Валерия использует маринованные листья винограда. Берет на одну пачку творога одно яйцо, любую зелень, замешивает из этого начинку.

«Чайной ложкой берем творог, выкладываем на листья, скручиваем в долму, складываем в невысокую кастрюлю или сотейник, вливаем чуть-чуть воды, добавляем несколько маленьких кусочков сливочного масла, посыпаем немного сахаром. Тушим, пока листья не станут мягкими. Вот и все! Это вкусно и оригинально!» — сказала артистка.

Певица призналась, что не любит со своей семьей заниматься на Новый год чревоугодием. Поэтому устраивает ужин не ночью, а поздно вечером, а потом собирается с близкими за столом под бой курантов только с напитками.

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