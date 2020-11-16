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«Одна курица – два блюда»: Нетребко поделилась секретом приготовления сытного обеда

Оперная дива решила приготовить суп и второе блюдо.

«Одна курица – два блюда»: Нетребко поделилась секретом приготовления сытного обеда
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко часто радует своих фанатов собственным приготовлением блюд. На этот раз она решила приготовить сразу два из курицы. Это суп с грибами и запеченное мясо.

«Одна курица – два блюда. Безотходное производство», — пошутила Нетребко в своем Instagram.

Ингредиенты: курица, картофель, гречка, белые грибы, сметана, морковь, перловка.

Способ приготовления: лапки, крылышки и половину спинки замариновать на полчаса, используя ткемали, выложить на противень, добавить картофель и, накрыв фольгой, отправить  в духовку на 35-40 минут. Последние 5 минут поднять температуру до 200 и снять фольгу. Заранее отварить гречку и засыпать в самом конце  по желанию. Из оставшейся курицы сварить суп с белыми грибами, с добавлением картофеля, моркови, перловки и сметаны.

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