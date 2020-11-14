«С деревенскими сливками и домашним вареньем»: Нетребко показала свой аппетитный завтрак

Анна Нетребко в настоящее время находится в столице Австрии, где начался второй за этот год карантин. Ограничительные меры власти страны ввели до 30 ноября. Закрыты музеи, театры и кино. Поэтому на сцену оперная дива выйдет не так скоро, как хотелось бы.

Сама Нетребко не унывает. Звезда это время проводит в кругу семьи и хлопочет по хозяйству. Как и в весенний локдаун, сейчас певица взялась за готовку. В новой публикации она показала, какой завтрак с утра у нее на столе:

«Сырники с деревенскими сливками и домашним вареньем из белой черешни», — подписала фото Нетребко.

Аппетитные сырники с поджаристой корочкой пришлись по вкусу подписчикам. Они поспешили дать обратную связь своей любимице:

«Мммм… Аннушка, до чего же аппетитно и по-домашнему тепло и уютно… сразу вспомнилось счастливое,беззаботное детство у бабули в деревне!», «Вкуснятина», «Красивое начало дня!», «Аппетитно», «Выглядит превосходно», — пишут фолловеры.

Накануне Анна Нетребко начала день с овсяной каши и семенами льна. Дополнением к завтраку стали кусочки банана и гранола.