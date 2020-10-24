«Ела все детство»: Наталия Гулькина поделилась рецептом шарлотки от бабушки

Наталия Гулькина, как и многие звезды шоу-бизнеса, любит готовить домашние блюда, а рецептами делится в своем Instagram. На этот раз экс-солистка «Миража» рассказала, как приготовить шарлотку по рецепту ее бабушки.

«Рецепт яблочной шарлотки, которую я ела все свое детство, мне передала моя бабушка. Понимаю, что у каждой хозяйки будут свои дополнения. Но я готовлю именно так», — написала Гулькина.

Ингредиенты: 3 яйца, чуть больше половины стакана сахарного песка, стакан муки (можно смешать разные), щепотка соли, пакетик разрыхлителя для теста, пакетик ванили или ванильного сахара.

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Способ приготовления: яйца взбить миксером до пены, добавить сахарный песок, опять взбить до белой консистенции. Затем добавить муку и взбить. Добавить соль, разрыхлитель и ванильный сахар, опять взбить. Готовой смесью залить любые фрукты без косточек. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 40 минут до готовности.