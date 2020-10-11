«Люблю вкусно поесть!»: Максим Галкин поделился рецептом картофельных блинов

Выходной день Максим Галкин решил провести с пользой для себя и своих фанатов, поэтому вышел в необычный прямой эфир Instagram из своей кухни. Вместе с шеф-поваром Марком Стаценко он приготовил картофельные блины. В процессе Максим признался, что ничего кроме яичницы ранее не делал.

«Готовить – это не сильно мое, но я люблю вкусно поесть», — начал эфир Галкин.

Способ приготовления: взбить яйца, добавить молоко, специи по вкусу и муку. Сделать тесто и добавить ложку сметаны. Натереть в тесто картофель. На раскаленную сковороду выливать тесто в форме блинов.

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Ингредиенты: 3 яйца, 200 мл молока, соль, перец во вкусу, полторы ст. л. сахара, 4 ст.л. муки, 1 ст.л. сметаны, один картофель.