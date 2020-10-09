Кулинарное чудо: Наталия Антонова поделилась рецептом плова Александра Македонского

Кулинарные шедевры Наталии Антоновой с нетерпением ждут тысячи ее подписчиков в Instagram. На этот раз актриса решила поделиться с ними рецептом плова Александра Македонского, который назвала настоящим кулинарным чудом.

«Самая распространенная легенда гласит, что впервые он был приготовлен в IV веке до нашей эры в одном из походов на Восток Александра Македонского. Отсюда название кулинарного чуда — «плов Александра Македонского». Да и само слово «плов» не восточного происхождения, а возникло от греческого «полув», что означает «разнообразный состав», — написала Антонова.

Ингредиенты:

баранина — 1 кг, морковь — 1,5 кг, лук репчатый — 1 кг, рис — 1 кг, масло растительное — 400 мл, чеснок — 2 штуки, специи — по вкусу (зира черная, сушеный помидор, паприка, барбарис, куркума, кориандр, кумин, лавровый лист, перец красный острый).

Способ приготовления

Овощи очищаем, мясо нарезаем. Нарезаем лук полукольцами и еще раз пополам. Морковь режем тонкими брусочками. Ставим казан на огонь. Вливаем в него растительное масло. Когда масло раскалится, выкладываем порезанную баранину. Обжариваем. Засыпаем лук, обжариваем. Теперь добавляем морковь. Заливаем водой мясо с овощами. Добавляем 2 ч.л. смеси специй, щедро солим. Втыкаем 2 очищенные головки чеснока по центру. Накрываем казан крышкой и оставляем кипеть. Тушить 2 часа на среднем огне. Засыпаем рис.

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По словам Наталии, прежде чем отправить рис в казан, она замачивает его на час в горячей воде с добавлением одной чайной ложки куркумы. После смешивания всех ингредиентов в казане, тушить под крышкой 15–20 минут.