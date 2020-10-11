«Новое блюдо»: Антонова поделилась рецептом кабачковых оладий с сулугуни

Актриса предупредила, что тесто должно быть жидким.

Актриса Наталия Антонова обнародовала в личном блоге рецепт оладий из кабачка с сулугуни. Его она рекомендует в качестве идеи завтрака.

Два тертых маленьких кабачка или один средний смешать с 3-4 столовыми ложками муки, яйцом, 100 граммами тертого сулугуни, рубленой кинзой и укропом. Посолить, поперчить. Тесто должно получиться жидким.

Разогреть масло на сковороде и зажарить, выкладывая ложкой до золотистой корочки.

Свой рецепт Антонова украсила хэштегами: #вкусно, #завтрак, #вкуснаяеда, #вкусныйзавтрак, #новое#блюдо.

Ранее своим вкусным рецептом поделилась Юлия Высоцкая. Она предложила испечь рогалики на сметане с начинкой из яблок. Дрожжи в тесто актриса не добавляла.