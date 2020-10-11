Пикантно и нежно: Высоцкая рассказала, как приготовить бездрожжевые рогалики на сметане

Для яркости вкуса актриса добавляет корицу и лимон.

Рецепт коричных рогаликов с яблоками от Юлии Высоцкой обнародовали в ее интернет-проекте «Едим дома!»

Для приготовления теста нужно взять 250 граммов муки, 200 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки коричневого сахара, 1 яичный желток, четверть чайной ложки корицы, щепотку морской соли.

В начинку пойдет 1 яблоко, половинка лимона, 2 столовые ложки коричневого сахара, корицы — половинка чайной ложки.

Посыпать будем рогалики коричневым сахаром (3 чайные ложки) и молотой корицей (четверть чайной ложки).

Заранее разогреваем духовку до 190 градусов. Сливочное масло рубим кубиками, соединяем с 200 граммами муки, сметаной, сахаром, корицей, солью, яичным желтком, 1 ложкой ледяной воды. Замешиваем тесто. Отделяем половину и раскатываем на столе, посыпанном мукой, блин толщиной в 3-4 мм. Делим на 16 треугольников.

Готовим начинку из тертого яблока, сока половинки лимона, сахара и корицы. Выкладываем ее на каждый треугольник теста и сворачиваем рулетики. Выкладываем на противень, застеленный кулинарной бумагой, посыпаем смесью из сахара и корицы, выпекаем минут 12.

Так же поступить с оставшейся частью теста.