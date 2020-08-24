С маринадом в восточном стиле: Высоцкая поделилась рецептом свинины с соусом из манго, имбиря и чили

В авторской кулинарной программе «Едим дома!» 47-летняя Юлия Высоцкая поделилась рецептом свинины с соусом из манго, имбиря и чили. Ко всему прочему, возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского рассказала, каким блюдом можно удивить даже самых придирчивых гостей. Для начала актриса посоветовала хозяйкам заготовить все необходимые ингредиенты, а это: свиные котлеты на косточке в количестве шести штук, белое вино — около 100 мл, оливковое масло.

А для маринада в восточном стиле понадобится один лайм, перец чили красный, небольшой корень имбиря, два зубчика чеснока. В соус пойдет: один лайм, манго, имбирь, перец чили зеленый и красный, чеснок, маленький пучок кинзы, горчица с зернами и соль морская.

По словам Высоцкой, способ приготовления блюда относительно простой, но требует особого внимания к мелочам. Для начала цедру лайма нужно натереть на мелкой терке, выжать из него сок. Весь имбирь почистить и также натереть — должно получиться около двух столовых ложек. Два зубчика чеснока раздавить плоской стороной ножа и мелко порубить. Половину красного перца чили нарезать тонкими колечками. Приготовить маринад: половину натертой цедры и 50‒60 мл сока лайма соединить с одной столовой ложкой натертого имбиря, измельченным чесноком и перцем чили, влить оливковое масло и все перемешать.

После чего свинину можно поместить в маринад. Дать ей напитаться соками при комнатной температуре. Следом в глубоком тяжелом сотейнике разогреть оливковое масло и обжаривать свинину по 5‒7 минут со всех сторон до появления золотистой корочки, затем добавить к мясу оставшийся маринад, влить вино, накрыть крышкой и томить на небольшом огне около 20 минут, до готовности.

Но это еще не все! Манго, удалив косточку, нарезать небольшими кубиками, а кинзу мелко порубить. Оставшийся красный и зеленый перец чили нарезать тонкими колечками. Зубчик чеснока почистить и нарезать тонкими пластинками.

Приготовление соуса — это самый легкий этап. Заготовленные манго, кинзу, чили и чеснок выложить в глубокую посуду, добавить горчицу, оставшийся имбирь, цедру и сок лайма, все посолить и перемешать. И блюдо готово.