«Держим нос по ветру!»: 47-летняя Высоцкая показала себя без макияжа и идеальной укладки

47-летняя Юлия Высоцкая не скрывает: она практически не пользуется косметикой в обычной жизни. Говоря о своих взаимоотношениях с мужем, телеведущая дала понять, что 82-летний Андрей Кончаловский повлиял на становление ее характера, взглядов на жизнь и вкуса в целом.

Актриса не видит ничего предосудительного в том, что она во многих случаях советуется со своей второй половинкой. Даже, если речь идет о ее наряде для ковровой дорожки. Когда муж просит ее переодеться — Юлия не спорит, а наоборот, делает так, как ей было сказано.

Андрей Сергеевич всегда знает, какая вещь будет смотреться на его возлюбленной по-особенному и добавит ей шарма. Ко всему прочему, Кончаловский предпочитает видеть свою жену в естественном виде, без сценического грима и макияжа. По словам актрисы, ее второй половинке нравятся исключительно «умытые лица».

На одном из свежих снимков в Instagram Высоцкая предстала без макияжа, поддержав тренд на естественную красоту. К всему прочему, телеведущая отказалась и от идеальной укладки. В кадре Юлия позировала без ретуши и прикрас, показав, как она выглядит на самом деле.