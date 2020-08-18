«Мою пасту не могут переплюнуть даже итальянцы»: Успенская поделилась рецептом фетучини с томатным соусом

Певица предупредила, что устоять перед аппетитным блюдом будет сложно.

Певица Любовь Успенская уверена, что пасту любят все – и большие, и маленькие. Поэтому своим рецептом знаменитая артистка поделилась с многочисленными подписчиками в Instagram. Она сняла на видео процесс приготовления аппетитного блюда и все время приговаривала: «Держите себя в руках». Свое коронное блюдо звезда решила преподнести друзьям, которые в этот момент нетерпеливо окружали певицу в предвкушении вкусной трапезы.

«Всегда, когда я делаю пасту, мою пасту не могут переплюнуть даже итальянцы» — призналась Успенская.

Звезда собственноручно добавляла необходимые ингредиенты, беспрестанно помешивая готовящийся соус.

«Помидоры, сливки, оливковое масло, соль, чеснок, красный перец, базилик – я его обожаю», — перечислила ингредиенты соуса Успенская.

Пасту певица выбрала формы фетучини. «Я их уже отварила al dente», — подчеркнула артистка и стала сервировать блюдо.