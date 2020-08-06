Рецепт от Юлии Высоцкой: ризотто с креветками готовится быстро, а съедается моментально

Блюдо получается очень легким и летним.

На YouTube-канале Юлии Высоцкой «Едим дома» обнародовали новый аппетитный рецепт. На сей раз кулинарам-любителям предложили приготовить ризотто с креветками. Делается оно в считанные минуты!

Вам необходимо взять 250 граммов риса для ризотто, 80 граммов сливочного масла, 200 граммов очищенных креветок, столько же шпината, 300 миллилитров бульона, 70 миллилитров белого сухого вина, 3 зубчика чеснока, 1 головку лука, 1 ветку тимьяна, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец — по вкусу.

На сковороду выложить 50 граммов масла, когда оно подтает, добавить креветки, предварительно очистив. Посолить и поперчить. Туда же отправить шпинат.

Обжарить, а когда креветки подрумянятся, вытащить их и шпинат из сковородки. Добавить оливкового масла, бросить ветку тимьяна буквально на одну минутку, вынуть зелень. Нашинковать лук, измельчить чеснок, высыпать на сковороду, готовить 1–2 минуты.

Рис промыть, высыпать туда же, перемешать и обжарить в течение 2 минут. Влить вино, позволить ему немного выпариться. Потихоньку добавлять бульон, не забывая перемешивать блюдо. Рис посолить и тушить до готовности.

Жареные креветки и шпинат выложить в рис, заправить кусочком сливочного масла, размешать, разложить по тарелкам и подать на стол.