«Быстрый рецепт»: Высоцкая научила готовить нежную куриную грудку с творогом

На YouTube-канале Юлии Высоцкой «Едим дома» появился новый видеорецепт. На сей раз зрителям предложили приготовить филе курицы с томатами и творогом.

«Быстрый рецепт нежной куриной грудки», — обозначили его они.

Итак, вам понадобятся 2 куриных филе, 350 граммов творога, 10 вяленых томатов, 2 ветки укропа, чайная ложка прованских трав, столько же растительного масла, соль и перец по вкусу.

Укроп мелко нарубить, выложить в чашку. Добавить вяленые томаты и прованские травы, всыпать творог, посолить, поперчить, размешать.

Куриную грудку разрезать посередине, разложить книжкой и слегка отбить. Посолить и поперчить. Выложить начинку на отбитую курятину. Свернуть в роллы.

Разогреть гриль-сковородку, добавить растительное масло и обжарить роллы со всех сторон до золотистой корочки. Затем положить мясо на противень и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 12 минут. Подавать с любыми овощами.