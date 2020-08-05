«Нежный и очень вкусный!»: Антонова дала рецепт заливного пирога с черной смородиной

Актриса Наталия Антонова в личном блоге похвасталась очередным рецептом, который испробовала на себе. Вслед за черничным пирогом она научила готовить своих поклонников пирог с черной смородиной. Кстати, на сей раз он не из семейной кулинарной книги, его подарила звезде ее подписчица по имени Людмила.

Итак, для приготовления ягодного десерта, нужно взять 250 граммов муки, 2 куриных яйца, 100 граммов сливочного масла, 1 чайную ложку разрыхлителя, 60 граммов сахарного песка. На заливку пирога: 350 граммов жирной сметаны, 2 яйца, 20 граммов крахмала, 250 граммов замороженной черной смородины, 100 граммов сахарного песка.

Тесто замесить из указанных ингредиентов, выложить в форму, сформировав корзинку с бортиками. Высыпать в нее черную смородину, заранее перемешав ее с крахмалом (не размораживать). На ягоды выложить заливку. Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.