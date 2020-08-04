«Нереально вкусно!»: Антонова поделилась рецептом аппетитного пирога с черникой

Актриса Наталия Антонова поделилась очередным семейным рецептом вкуснейшего десерта. Его можно подать к столу как в будни, так и в праздники.

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«Уверена, рецепт черничного торта или пирога, как хотите назовите, не оставит вас равнодушными! От себя добавлю – очень вкусно! А мои дети говорят: «Нереально вкусно!»» — написала она в личном блоге.

Итак, для приготовления пирога понадобится: 110 граммов сливочного масла, 250-300 граммов муки (тесто не должно быть жидким и липким), 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 граммов сахара (50 – в тесто, 50 – в начинку), 80 граммов творога, 1 столовая ложка крахмала, 220 граммов сметаны, 0,25 чайной ложки соли, 300 граммов черники, 2 куриных яйца.

Если ягоды замороженные, то предварительно разморозить и дать лишней жидкости стечь. Далее готовим тесто. Размягченное сливочное масло взбить миксером с белым или коричневым сахаром. Добавить яйцо, еще раз взбить. Всыпать муку, разрыхлитель, соль и замесить тесто (можно миксером). Форму смазать маслом и присыпать мукой. Распределить тесто по форме, формируя бортики высотой 4-5 см.

Для заливки сметану взбить с яйцом, сахаром, творогом и ложкой крахмала, всыпать чернику и перемешать. Выложить начинку в форму и поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут. Дать пирогу остыть и схватиться. После этого можно подать на стол и нарезать на кусочки.