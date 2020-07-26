Всего четыре ингредиента: Антонова поделилась семейном рецептом вкусных и простых оладий

Наталия Антонова не только талантливая актриса, но и отличная хозяйка и заботливая мама. Ее подписчики в Instagram частенько заглядывают к ней на страничку, чтобы узнать вкусные и, главное, простые семейные рецепты.

Ранее она рассказывала, как приготовить варенье из малины всего за 10 минут. А на этот раз решила поделиться рецептом оладушек, которые готовит на завтрак ее 14-летний сын Никита.

Для аппетитной утренней трапезы необходимо взять 500 граммов блинной муки, добавить 2 куриных яйца, 2 столовые ложки сахарного песка, любой кефир, замесить тесто, которое по консистенции будет напоминать густую сметану.

Разогреть сковороду с растительным маслом без запаха и, выкладывая большой ложкой смесь, поджарить оладушки с двух сторон до золотистого цвета. Подавать со сметаной, медом или вареньем.