«Какая вкусняшка!»: Высоцкая поделилась рецептом галеты из миндального теста с фруктами и ягодами

Признанный мэтр кулинарных искусств Юлия Высоцкая регулярно учит вкусно и красиво готовить не только с экранов телевизоров, но и в Сети. Например, звезда ведет личный влог на тему готовки, а также делится секретиками приготовления вкусностей в аккаунте в Instagram, на который подписан, к слову, один миллион фолловеров.

На днях фанаты с восторгом приняли от Высоцкой рецепт пирога с ревенем и уже даже похвастались результатами его приготовления. Супруга Андрея Кончаловского решила не менять десертную тему. На этот раз телеведущая рассказала и показала, как готовить галету из миндального песочного теста.

Звезда объяснила, что после замешивания теста его необходимо убрать на час в холодильник. А после – тонко его раскатать.

«Присыпать ванильным сахаром, добавить кусочки холодного сливочного масла, грамм 50–70, выложить любые фрукты или ягоды, закрыть края, присыпать еще сахаром и добавить масло», — объяснила Высоцкая алгоритм оформления.

После этого пирог нужно отправлять в духовку сначала на 20 минут при 200 градусах, а потом снизить жар до 180 градусов и держать еще 30 минут — это рекомендованное время, все будет зависеть от того, насколько подрумяненной хочется галету. Затем вынуть из печи и приступить к ее украшению.

«Украсить свежими ягодами, у меня земляника и клубника, побрызгать бальзамическим уксусом, совсем чуть-чуть, присыпать пудрой и приправить взбитыми сливками. Это очень опасно и заразно, поэтому лучше просто посмотрите картинки, а от приготовления воздержитесь», — пошутила Высоцкая.

Среди подписчиков, оценивших рецепт, отметились и знаменитости. Например, Игорь Крутой спросил: «Как сохранить фигуру со всеми Вашими вкусняшками??? Просто не есть???» А актриса Елена Захарова взяла рецепт на заметку: «Как же вкусно выглядит, Юлечка!! Попробую испечь!» А вот Марина Александрова, по всей видимости, воздерживается от вкусных соблазнов, поскольку вздыхает: «Это мечта!» Им вторят и поклонники: «Произведение искусства», «Невероятно аппетитно», «Какая вкусняшка!»