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Бальзамический – в клубнику, яблочный – в майонез: Высоцкая научила правильно использовать уксус

По словам жены Кончаловского, этот кулинарный продукт универсален.

Бальзамический – в клубнику, яблочный – в майонез: Высоцкая научила правильно использовать уксус
Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

Юлия Высоцкая в эфире своего YouTube-шоу «Мне это нравится!» рассказала, как она любит применять уксус в кулинарии. Один из ее любимых – бальзамический, который готовят на основе винного жмыха. За счет этого продукт получается густым и может применяться как самостоятельный соус.

Если нарезать помидоры и сыр пармезан, полив их бальзамическим уксусом, получится отличная летняя закуска. Кроме того, по мнению Юлии, отлично с этим соусом пойдет свежая клубника.

«Просто фантастика», — утверждает звезда.

Однако из этого экзотического продукта нельзя приготовить любимый россиянами майонез. Для французского соуса отлично подойдет яблочный, сидровый и винный уксус.

«Он должен быть обязательно светлым», — считает Высоцкая.

Рисовым уксусом Юлия рекомендовала заправлять блюда азиатской кухни. А добавлять его в рис для суши она считает просто необходимым.

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