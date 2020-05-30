«Пальчики оближешь»: Высоцкая разрекламировала фирменный рецепт запеченных в томатном соусе грудок

Юлия Высоцкая разрекламировала свой фирменный рецепт куриных грудок, запеченных в томатном соусе. По обыкновению телеведущая ранним субботним утром предложила своим зрителям устроить праздник живота. Так, ранее обнародованный рецепт нежной сырной запеканки буквально произвел у аудитории фурор: люди активно хвастались фотографиями результатов в социальных сетях, подмечая, что едва не сошли с ума, пока вдыхали божественный аромат блюда.

Жалеть зрителей Юля не намерена, и в этот раз рассказала, как приготовить фаршированные куриные грудки. Высоцкая подметила, что хозяйкам потребуется выделить всего час, при этом женщины освоят относительно универсальное блюдо, которое можно будет подавать и на праздники.

Так, для самих грудок потребуется мясо, сыр грана падано, панировочные сухари, лимоны, чеснок, мята. Для соуса – измельченные помидоры, лук, сельдерей, чеснок, томатная паста и перец чили. Чеснок и лук нужно нарезать кубиками, а сельдерей – мелко порубить. Добавить все это в сковородку, немного потушить, затем смешать с томатной пастой, перцем чили и добавить туда немного черного перца. Томиться масса должна до готовности.

Лимон и сыр следует натереть на мелкой терке, а затем смешать с панировочными сухарями, сдабривая оливковым маслом, чтобы избежать сухости. Получившуюся массу выложить на куриные грудки, добавить еще сухарей, а затем залить томатным соусом. Финальным этапом станет запекание – около 30 минут при температуре 190 градусов.

«Пальчики оближешь», «Потерять сознание, наверно, можно, от восхитительного аромата», «Юля, вы – кулинарный эстет, и нас приучаете», «Мужу моему не показывайте это, прошу!», «Ну вот, опять я не удержусь и это приготовлю», — пишут дамы.