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Анна Нетребко поделилась рецептом быстрого блюда с красной рыбой

Филе должно остаться чуть сыроватым.

Анна Нетребко поделилась рецептом быстрого блюда с красной рыбой
Готовим блюдо из красной рыбы. Фото: КП, Виктор Гусейнов.

Известная своей любовью к изысканным рецептам, оперная певица Анна Нетребко поделилась с поклонниками очень быстрым в приготовлении блюдом, которое, по ее словам, имеет божественный вкус.

Для него нужно взять красную рыбу (филе лосося, например) и запечь ее в духовке всего на 15 минут, перед подачей на стол добавить лимон, мяту и лук-шалот.

«Чуть сыроватая внутри — без масла и почти без соли — божественно», — написала Нетребко в Instagram.

Певица опубликовала фотографии, каким должно получиться блюдо. На втором снимке, правда, видно, что рыба еще натерта специями. Но здесь уже по вкусу. Приятного аппетита!

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