В день рождения Елизаветы II придворный кондитер поделился своим рецептом кексов

21 апреля свой день рождения отмечает британская королева Елизавета II. К этому знаменательному дню официальный сайт венценосной семьи опубликовал рецепт шоколадного кекса от придворного кондитера.
Для примерно 15 бисквитов повару понадобятся:
300 мл молока;
50 мл растительного масла;
60 г сливочного масла (растопленного и охлажденного);
два яйца;
5 мл ванильной эссенции;
250 г самоподнимающейся муки;
75 какао-порошка;
300 г сахарной пудры;
10 г бикарбоната соды;
100 г чипсов из белого шоколада;
15 г уксуса;
формочки для кексов.
🎂🧁🎈Happy birthday to Her Majesty! To celebrate The Queen's birthday we are sharing a chocolate cupcake recipe from The Royal Pastry Chefs.
Remember to share your creations with us #royalbakes pic.twitter.com/Qqje7Cju63
— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020
Для топпинга из сливочного крема понадобятся еще:
90 г темного шоколада;
100 г сливочного масла;
125 г сахарной пудры.
Кулинары сообщают, что вместо сливочного крема можно использовать королевскую глазурь, которая продается в магазинах. В нее можно добавился различные пищевые красители, чтобы создавать разные цвета.
Сначала нужно разогреть духовку до 150 градусов, смешать в миске муку, сахар, какао-порошок и бикарбонат. Затем в отдельной емкости взбить яйца с ванильной эссенцией, топленым маслом, маслом, молоком и уксусом. Жидкую смесь нужно добавлять в сухую медленно, после смешивания убедиться, что тесто получилось без комочков. Затем в него добавляются шоколадные чипсы, хотя вместо них могут быть орехи или сухофрукты. Тесто заливается в формочки и выпекается около 15-18 минут. Готовый бисквит вынимается из духовки, когда его корочка становится золотистой и упругой на ощупь.
Пока кексы остывают, можно приготовить глазурь: смешать сахарную пудру и масло до состояния крема и добавить эту смесь в теплый растопленный шоколад. Затем глазурь аккуратно выливается на кексы и украшается по замыслу кондитера.