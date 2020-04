В день рождения Елизаветы II придворный кондитер поделился своим рецептом кексов

21 апреля свой день рождения отмечает британская королева Елизавета II. К этому знаменательному дню официальный сайт венценосной семьи опубликовал рецепт шоколадного кекса от придворного кондитера.

Для примерно 15 бисквитов повару понадобятся:

🎂🧁🎈Happy birthday to Her Majesty! To celebrate The Queen's birthday we are sharing a chocolate cupcake recipe from The Royal Pastry Chefs.

Remember to share your creations with us #royalbakes pic.twitter.com/Qqje7Cju63

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020