В день рождения Елизаветы II придворный кондитер поделился своим рецептом кексов

У вас есть шанс попробовать угощение, как у британской королевской семьи.

21 апреля свой день рождения отмечает британская королева Елизавета II. К этому знаменательному дню официальный сайт венценосной семьи опубликовал рецепт шоколадного кекса от придворного кондитера.

Для примерно 15 бисквитов повару понадобятся:

300 мл молока; 50 мл растительного масла; 60 г сливочного масла (растопленного и охлажденного); два яйца; 5 мл ванильной эссенции; 250 г самоподнимающейся муки; 75 какао-порошка; 300 г сахарной пудры; 10 г бикарбоната соды; 100 г чипсов из белого шоколада; 15 г уксуса; формочки для кексов.

🎂🧁🎈Happy birthday to Her Majesty! To celebrate The Queen's birthday we are sharing a chocolate cupcake recipe from The Royal Pastry Chefs. Remember to share your creations with us #royalbakes pic.twitter.com/Qqje7Cju63 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

Для топпинга из сливочного крема понадобятся еще:

90 г темного шоколада; 100 г сливочного масла; 125 г сахарной пудры.

Кулинары сообщают, что вместо сливочного крема можно использовать королевскую глазурь, которая продается в магазинах. В нее можно добавился различные пищевые красители, чтобы создавать разные цвета.

Сначала нужно разогреть духовку до 150 градусов, смешать в миске муку, сахар, какао-порошок и бикарбонат. Затем в отдельной емкости взбить яйца с ванильной эссенцией, топленым маслом, маслом, молоком и уксусом. Жидкую смесь нужно добавлять в сухую медленно, после смешивания убедиться, что тесто получилось без комочков. Затем в него добавляются шоколадные чипсы, хотя вместо них могут быть орехи или сухофрукты. Тесто заливается в формочки и выпекается около 15-18 минут. Готовый бисквит вынимается из духовки, когда его корочка становится золотистой и упругой на ощупь.

Пока кексы остывают, можно приготовить глазурь: смешать сахарную пудру и масло до состояния крема и добавить эту смесь в теплый растопленный шоколад. Затем глазурь аккуратно выливается на кексы и украшается по замыслу кондитера.