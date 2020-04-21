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В день рождения Елизаветы II придворный кондитер поделился своим рецептом кексов

У вас есть шанс попробовать угощение, как у британской королевской семьи.

В день рождения Елизаветы II придворный кондитер поделился своим рецептом кексов
Хотите приготовить королевский кекс? Фото: globallookpress.com

21 апреля свой день рождения отмечает британская королева Елизавета II. К этому знаменательному дню официальный сайт венценосной семьи опубликовал рецепт шоколадного кекса от придворного кондитера.

Для примерно 15 бисквитов повару понадобятся:

300 мл молока;

50 мл растительного масла;

60 г сливочного масла (растопленного и охлажденного);

два яйца;

5 мл ванильной эссенции;

250 г самоподнимающейся муки;

75 какао-порошка;

300 г сахарной пудры;

10 г бикарбоната соды;

100 г чипсов из белого шоколада;

15 г уксуса;

формочки для кексов.

Для топпинга из сливочного крема понадобятся еще:

90 г темного шоколада;

100 г сливочного масла;

125 г сахарной пудры.

Кулинары сообщают, что вместо сливочного крема можно использовать королевскую глазурь, которая продается в магазинах. В нее можно добавился различные пищевые красители, чтобы создавать разные цвета.

Сначала нужно разогреть духовку до 150 градусов, смешать в миске муку, сахар, какао-порошок и бикарбонат. Затем в отдельной емкости взбить яйца с ванильной эссенцией, топленым маслом, маслом, молоком и уксусом. Жидкую смесь нужно добавлять в сухую медленно, после смешивания убедиться, что тесто получилось без комочков. Затем в него добавляются шоколадные чипсы, хотя вместо них могут быть орехи или сухофрукты. Тесто заливается в формочки и выпекается около 15-18 минут. Готовый бисквит вынимается из духовки, когда его корочка становится золотистой и упругой на ощупь.

Пока кексы остывают, можно приготовить глазурь: смешать сахарную пудру и масло до состояния крема и добавить эту смесь в теплый растопленный шоколад. Затем глазурь аккуратно выливается на кексы и украшается по замыслу кондитера.

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