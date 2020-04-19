Елизавета II решила по-особенному отметить день рождения

Королева Елизавета II празднует свой день рождения два раза в год. 21 апреля Ее Величество появилась на свет. В этот день королева принимает у себя родных и близких. А летом устраивают еще один праздник для всех подданных королевства с обязательным парадом Trooping the Colour, за которым вся монаршая семья наблюдает с балкона Букингемского дворца.

Но в этом году королева решила обойтись без шикарных торжеств из-за пандемии короновируса, сообщает Harpers’s Bazaar со ссылкой на сообщение Букингемского дворца. Более того, все звонки в честь дня рождения Елизаветы II останутся конфидециальными. Королева так же отказалась от оружейного салюта, который традиционно устраивают в день рождения Ее Величества.

Елизавета II сильно обеспокоена новым вирусом, который угрожает Британии и всему миру.

Не будет и других летних мероприятий.

«В соответствии с рекомендациями правительства было решено, что парад в честь дня рождения королевы, также известный как Trooping the Colour, не будет проходить в своей традиционной форме. В настоящее время рассматривается ряд других вариантов с соответствующими руководящими указаниями», — говорится в официальном заявлении дворца. больше по теме Королева Англии выступила с экстренным сообщением из-за эпидемии коронавируса Обращение к народу произошло всего лишь в пятый раз за все время ее правления.

Средства массовой информации Британии сообщили, что это будет самый скромный день рождения правящего монарха за последние 260 лет.