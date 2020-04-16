«Съела с селедочкой»: Михалкова в облегающих легинсах научила готовить вкусную картошку

Запекается она в духовке всего несколько минут.

И какой россиянин не любит картошки? Ее обожают все! В этом глубоко убеждена Юлия Михалкова, которая решила поделиться в личном блоге рецептом своей фирменной картошечки. Ее она готовит с чесноком и запекает в духовке.

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Бывшая участница проекта «Уральские пельмени» картошку очистила от кожуры. Завернула каждый клубень в фольгу, вложив туда кусочек сливочного масла, уложила на противень и отправила в духовку на 9 минут.

Потом достала, развернула, разрезала надвое, посолила. Сверху на каждую половинку уложила смесь из тертого сыра, чесночка и трав. Отправила противень с картошкой опять в духовой шкаф на 2 минуты. За это время сыр расплавляется, а картошечка приобретет аппетитный пряный вкус.

«Готовое блюдо в прикуску с прохладной (не холодной!) селедочкой съела за 5 минут! М-м-м, сейчас вам рассказала и снова захотелось», — рассказала Юлия Михалкова.

Кстати, с пряной картошкой от юмористки отлично пойдет суточная капуста от Ларисы Гузеевой. Ее она готовит со свеклой и аджикой. Телеведущая уверяет – от этого блюда людей за уши не оторвать!