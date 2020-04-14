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«За уши не оторвать!»: Гузеева поделилась рецептом вкусной капусты по-грузински

Блюдо готовится из простых ингредиентов.

«За уши не оторвать!»: Гузеева поделилась рецептом вкусной капусты по-грузински
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся!"

Лариса Гузеева решила поддержать своих поклонников в период самоизоляции фирменным рецептом быстрой домашней капусты по-грузински. Она предположила, что людям уже надоели их основные блюда и ее аппетитный салатик не будет лишним.

Итак, согласно рецепту телеведущей, свежую капусту нужно порубить на небольшие прямоугольные кусочки. Морковь и свеклу нарезать тонкими дольками. Овощи смешать, посолить и приправить красным перцем. «Никакого черного!» — предупредила Лариса.

Капуста Гузеевой. Фото
Капуста Гузеевой. Фото https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

В отдельной посуде нужно приготовить маринад. Для этого аджику разводят с уксусом, добавляют сахар и соль. Соотношение ингредиентов выбрать на свой вкус, кому как нравится – покислее или поострее.

В сковороде сильно подогреть подсолнечное (не оливковое) масло, практически доведя до кипения. Залить им, а также маринадом нашинкованные овощи, размешать и оставить на сутки.

«За уши не оторвать!» — расхвалила свою капусту Гузеева.

Ранее мы писали о дочери телеведущей, которая объяснила, почему не хочет быть актрисой. Оказалось, что 19-летняя девушка очень не уверена в себе.

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