«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

«Комплексы»: эпатажная дочь Гузеевой объяснила, почему не хочет идти по стопам мамы

Ольга Бухарова учится на филолога в университете.

«Комплексы»: эпатажная дочь Гузеевой объяснила, почему не хочет идти по стопам мамы
Лариса Гузеева с дочерью. Фото: Евгений Гусев / КП.

Накануне ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева обнародовала видеокадры со своей дочерью. В роликах 19-летняя Ольга Бухарова харизматично танцует, изображая то индианку, то волшебную фею.

Увидев эти клипы в Сети, почитатели телеведущей пришли в восторг, завалив ее личный блог вопросами – не хочет ли наследница пойти по стопам матери и стать актрисой. Ведь у нее есть все для этого – потрясающие внешние данные, артистизм, очарование, умение двигаться в кадре и вокальный талант. Гузеева разочаровала публику, сказав, что нет, девушка учится на филолога в вузе и даже не помышляет о кинокарьере или театральной жизни. Звезда «Жестокого романса» нашла причину этому.

«Я поняла, почему Лелька никогда не хотела быть артисткой: для меня артисты были людьми с другой планеты – небожители. И я мечтала и рвалась в этот мир, для нее же великая Удовиченко – просто тетя Лариса. И это только один пример», — рассудила она в личном блоге.

Лариса Удовиченко и дочь Гузеевой. Фото
Лариса Удовиченко и дочь Гузеевой. Фото https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Однако Ольга не согласилась с матерью и нашла гораздо более прозаичное объяснение. «Причина – в моей низкой самооценке», — написала она в комментариях.

«Вы красивая молодая девушка, откуда у вас эти комплексы?», «Ты классная и веселая и красивая девчонка какая тут может быть низкая самооценка?», «Лелька, ты с ума сошла что ли? С такой внешностью как у тебя и низкая самооценка?» — удивились фолловеры Гузеевой.

Тэги

ГузееваГузеева новостиДочь ГузеевойЛариса ГузееваОльга Бухарова
Loading...