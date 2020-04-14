«Комплексы»: эпатажная дочь Гузеевой объяснила, почему не хочет идти по стопам мамы

Накануне ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева обнародовала видеокадры со своей дочерью. В роликах 19-летняя Ольга Бухарова харизматично танцует, изображая то индианку, то волшебную фею.

Увидев эти клипы в Сети, почитатели телеведущей пришли в восторг, завалив ее личный блог вопросами – не хочет ли наследница пойти по стопам матери и стать актрисой. Ведь у нее есть все для этого – потрясающие внешние данные, артистизм, очарование, умение двигаться в кадре и вокальный талант. Гузеева разочаровала публику, сказав, что нет, девушка учится на филолога в вузе и даже не помышляет о кинокарьере или театральной жизни. Звезда «Жестокого романса» нашла причину этому.

«Я поняла, почему Лелька никогда не хотела быть артисткой: для меня артисты были людьми с другой планеты – небожители. И я мечтала и рвалась в этот мир, для нее же великая Удовиченко – просто тетя Лариса. И это только один пример», — рассудила она в личном блоге.

Однако Ольга не согласилась с матерью и нашла гораздо более прозаичное объяснение. «Причина – в моей низкой самооценке», — написала она в комментариях.