«Это лучший завтрак»: Симоньян поделилась рецептом вкусного домашнего хлеба

Известная журналистка Маргарита Симоньян самоизолировалась со всей своей семьей, включая супруга Тиграна Кеосаяна, еще 21 марта. По ее словам, за все это время она сама лишь однажды покинула родные стены из-за выкидыша. А супруг – для записи программы «Пилорама».

«Чтобы совсем снизить риск, научились даже печь вкуснейший хлеб и делать сыр из кислого молока», — рассказала Маргарита в личном блоге.

Рецепт хлеба Симоньян дала няня ее детей, беженка с Донбасса. И он довольно простой.

Понадобятся следующие ингредиенты: ⠀

Мука — 750 г

Отруби — 250 г

Вода — 700 мл

Соль — 1,5 ч. л.

Сахар — 1—2 ч. л.

Дрожжи — 2 ч. л.

Дрожжи, сахар и немного муки нужно развести в теплой воде и оставить активироваться. Муку смешать с солью, добавить дрожжи и воду. Замесить тесто. Дать подойти 1—1,5 часа, вымесить. Муку не добавлять, а смазать стол растительным маслом.

Смазать также форму, выложить туда тесто и опять дать подойти 1 час. Когда тесто поднимется, поставить в духовку на 170 градусов. Выпекать 1 час.