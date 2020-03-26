«Побуду наедине со своей болью»: Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Маргарита Симоньян 16 марта рассказала, что снова беременна. 39-летняя журналистка только недавно родила третьего ребенка, поэтому сама была искренне удивлена, что вскоре ей снова нужно готовится стать мамой. Она отметила, что радостное событие произошло слишком рано, но сочла это благословением. Однако спустя десять дней медиаменеджер была вынуждена сообщить, что не смогла выносить четвертого малыша.

В соцсети Маргарита опубликовала черный квадрат. Она не стала раскрывать подробности личной трагедии. «Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», — лаконично написала журналистка.

Поклонники посочувствовали Симоньян. Многие выразили свою печаль и попытались поддержать девушку. «Милая, прекрасная, держитесь», «Маргарита, разделяю вашу боль… Я проходила через это… Сил вам», «Вы сильная женщина! Держитесь!», «Сил вам», — стали писать подписчики.

Напомним, что у 39-летней Маргариты подрастает шестилетняя дочь Марьяна и пятилетний сын Богдан. Родившуюся в октябре девочку родители назвали необычным именем Маро. Скорее всего, сейчас журналистку поддерживает супруг Тигран Кеосаян. Вся семья Симоньян последние дни находилась на карантине в связи с пандемией коронавируса.