«Для разнообразия»: Константин Ивлев научил готовить баклажаны с мягким сыром

Также для блюда понадобятся томаты и морковь.

Знаменитый повар и ведущий шоу «На ножах» телеканала «Пятница» Константин Ивлев опубликовал в своем блоге простой рецепт вкусного блюда из баклажанов.

«Для разнообразия, пока все дни дома так однообразны», — объяснил он.

Баклажаны нужно запечь в духовке, разрезав их пополам и полив оливковым маслом. Затем ложкой вынуть мякоть, оставив кожуру от овощей в стороне.

Пожарить нарезанные томаты, лук и чеснок на растительном масле. Порубить сыр фета кубиками, добавить в поджаренные овощи.

Смешать все ингредиенты, не забыв про рубленую петрушку. Посолить и поперчить.

Ранее рецептом вкусного салата поделилась другая звезда — оперная певица Анна Нетребко. Она предложила поклонникам приготовить салат из капусты, зелени и горошка.