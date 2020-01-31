Что приготовить в выходные: горячие блюда от шеф-повара кулинарного шоу «Пять ужинов»

На телеканале Dомашний продолжается премьерное кулинарное шоу «Пять ужинов» с известным шеф-поваром Андреем Бова. В каждой программе Андрей рассказывает, как приготовить несложные, но оригинальные ужины на все неделю. Специально для Teleprogramma.pro Андрей Бова поделился самыми вкусными, на его взгляд, и редкими рецептами.

Запеченный судак с зернистой горчицей и сливочно-икорным соусом

Ингредиенты:

Судак филе-800гр. (крупное)

Зернистая горчица-80гр.

Картофель-500гр. (отварной)

Кабачки-600гр.

Сливки-300гр.

Белое вино-200гр.

Сухой базилик-3 гр.

Икра красная-100гр.

Лимон-2 шт.

Приготовление:

Обжарить на разогретой сковороде на растительном масле картофель с солью и перцем. В этой же сковороде обжарить кабачки с обеих сторон, солить и перчить в самом конце жарки. Выложить обжаренный гарнир на противень. Выложить филе судака в емкость, полить небольшим количеством растительного масла, посолить и поперчить по вкусу и добавить сладкую зернистую горчицу. Все перемешать. Выложить на противень филе судака поверх гарнира на противень и поставить все в духовку. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.

Пока судак запекается, приготовить соус. Сотейник разогреть на плите, добавить вино, вскипятить и выпарить наполовину. Добавить сливки, варить до загустения, потом добавить базилик, соль и перец. Достать из духовки судака, выложить на блюдо. В сотейник с соусом добавить красную икру, перемешать. Выложить соус на филе судака, все посыпать сверху небольшим количеством тертой цедры лимона.

Запеченная цветная капуста с сырным соусом и шпинатом

Ингредиенты:

Капуста цветная-1 качан

Масло сливочное-80гр.

Панировочные сухари «Панко»-100гр.

Сливки 22%-150гр.

Сыр Гауда-80гр.

Сыр плавленый «Виола»-150гр.

Шпинат-100гр. (замороженный\не резанный)

Соус Сладкий чили-80гр.

Приготовление:

Кочан цветной капусты разделить на соцветия. Каждое соцветие обвалять в сливочном масле, мелко натертом сыре и панировочных сухарях. Выпекать в духовке 15 минут при 180 градусах. Пока капуста запекается, приготовить соус. В сотейнике довести до кипения сливки, добавить в них тертый на терке сыр, мелко порезанный шпинат. Все тщательно перемешать и потомить несколько минут. Посолить. Получившийся соус выложить на тарелку, сверху выложить запеченную цветную капусту, полить сладким соусом чили. Подавать на стол.

Полевая каша из гречки со свининой

Ингредиенты:

Свиная шея-400гр. Гречка-1 кг. Лук репчатый-300гр. Морковь-300гр. Зира-10гр. Лавровый лист-2гр. Черный перец-2гр. Соль-5гр. Чеснок-30гр. Растительное масло-150гр. Вода-1.5л.

Приготовление:

Мясо нарезать кубиками и обжарить с луком нарезанным соломкой до золотистого цвета. Морковь нарезать соломкой и добавить к мясу. Залить все водой. Чеснок и укроп мелко порубить и добавить в бульон. Так же в бульон добавить лавровый лист, зиру и специи. Проварить бульон с мясом и овощами 30 минут на медленном огне. Гречку хорошо промыть и высыпать в бульон, не перемешивая. Закрыть крышкой и готовить 35-40 минут на медленном огне. Блюдо подавать на стол горячим.