Рецепты

Что приготовить в выходные: горячие блюда от шеф-повара кулинарного шоу «Пять ужинов»

С этими рецептами справятся даже новички.

Что приготовить в выходные: горячие блюда от шеф-повара кулинарного шоу «Пять ужинов»
Рецепты от Андрея Бова. Фото: Dомашний

На телеканале Dомашний продолжается премьерное кулинарное шоу «Пять ужинов» с известным шеф-поваром Андреем Бова. В каждой программе Андрей рассказывает, как приготовить несложные, но оригинальные ужины на все неделю. Специально для Teleprogramma.pro Андрей Бова поделился самыми вкусными, на его взгляд, и редкими рецептами.

Запеченный судак с зернистой горчицей и сливочно-икорным соусом

Запеченный судак с зернистой горчицей и сливочно-икорным соусом. Фото
Запеченный судак с зернистой горчицей и сливочно-икорным соусом. Фото: Dомашний

Ингредиенты:

  • Судак филе-800гр. (крупное)
  • Зернистая горчица-80гр.
  • Картофель-500гр. (отварной)
  • Кабачки-600гр.
  • Сливки-300гр.
  • Белое вино-200гр.
  • Сухой базилик-3 гр.
  • Икра красная-100гр.
  • Лимон-2 шт.

Приготовление:

Обжарить на разогретой сковороде на растительном масле картофель с солью и перцем. В этой же сковороде обжарить кабачки с обеих сторон, солить и перчить в самом конце жарки. Выложить обжаренный гарнир на противень. Выложить филе судака в емкость, полить небольшим количеством растительного масла, посолить и поперчить по вкусу и добавить сладкую зернистую горчицу. Все перемешать. Выложить на противень филе судака поверх гарнира на противень и поставить все в духовку. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.

Пока судак запекается, приготовить соус. Сотейник разогреть на плите, добавить вино, вскипятить и выпарить наполовину. Добавить сливки, варить до загустения, потом добавить базилик, соль и перец. Достать из духовки судака, выложить на блюдо. В сотейник с соусом добавить красную икру, перемешать. Выложить соус на филе судака, все посыпать сверху небольшим количеством тертой цедры лимона.

Запеченная цветная капуста с сырным соусом и шпинатом

Запеченная цветная капуста с сырным соусом и шпинатом. Фото
Запеченная цветная капуста с сырным соусом и шпинатом. Фото: Dомашний

Ингредиенты:

  • Капуста цветная-1 качан
  • Масло сливочное-80гр.
  • Панировочные сухари «Панко»-100гр.
  • Сливки 22%-150гр.
  • Сыр Гауда-80гр.
  • Сыр плавленый «Виола»-150гр.
  • Шпинат-100гр. (замороженный\не резанный)
  • Соус Сладкий чили-80гр.

Приготовление:

Кочан цветной капусты разделить на соцветия. Каждое соцветие обвалять в сливочном масле, мелко натертом сыре и панировочных сухарях. Выпекать в духовке 15 минут при 180 градусах. Пока капуста запекается, приготовить соус. В сотейнике довести до кипения сливки, добавить в них тертый на терке сыр, мелко порезанный шпинат. Все тщательно перемешать и потомить несколько минут. Посолить. Получившийся соус выложить на тарелку, сверху выложить запеченную цветную капусту, полить сладким соусом чили. Подавать на стол.

Полевая каша из гречки со свининой

Полевая каша из гречки со свининой. Фото
Полевая каша из гречки со свининой. Фото: pixabay

Ингредиенты:

  1. Свиная шея-400гр.
  2. Гречка-1 кг.
  3. Лук репчатый-300гр.
  4. Морковь-300гр.
  5. Зира-10гр.
  6. Лавровый лист-2гр.
  7. Черный перец-2гр.
  8. Соль-5гр.
  9. Чеснок-30гр.
  10. Растительное масло-150гр.
  11. Вода-1.5л.

Приготовление:

Мясо нарезать кубиками и обжарить с луком нарезанным соломкой до золотистого цвета. Морковь нарезать соломкой и добавить к мясу. Залить все водой. Чеснок и укроп мелко порубить и добавить в бульон. Так же в бульон добавить лавровый лист, зиру и специи. Проварить бульон с мясом и овощами 30 минут на медленном огне. Гречку хорошо промыть и высыпать в бульон, не перемешивая. Закрыть крышкой и готовить 35-40 минут на медленном огне. Блюдо подавать на стол горячим.

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Тэги:

«Пять ужинов»Канал «Домашний»Кулинарные рецепты
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Что приготовить в выходные: горячие блюда от шеф-повара кулинарного шоу «Пять ужинов»
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