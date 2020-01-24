Пальчики оближешь: три зимних рецепта от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Надоело думать, чем накормить домочадцев? Наши рецепты могут вам помочь.

Теперь хозяйкам не надо ломать голову над тем, чем накормить вечером голодную семью. Телеведущий и шеф-повар Андрей Бова в шоу «Пять ужинов» на телеканале Dомашний поделился с читателями Teleprogramma.pro рецептами вкусных и оригинальных блюд. Готовы? Идем на кухню!

Запеченная курица с молодым картофелем, беконом и пихтой

Курица тушка — 1 шт. (средняя)

Мини картофель — 400 г (отварной)

Бекон — 100 г

Лук репчатый — 200 г

Майонез — 200г

Соевый соус — 70г

Чеснок — 10г

Пихта — 2 веника

Сливочное масло — 100г

Приготовление:

Разогреть сковороду на плите, добавить растительное масло. Обжарить бекон и заранее отваренный картофель до образования румяной корочки. Добавить лук, потом молотый перец и иголки пихты. Готовим маринад из соевого соуса, чеснока и майонеза. Все перемешать вместе.

Курицу выложить на противень, посолить и поперчить, покрыть сверху соусом. После чего курицу выложить в форму для запекания и нафаршировать начинкой из бекона и картофеля с луком. Для аромата и украшения выложить по бокам курицы ветки пихты.

Запекать полтора часа при температуре 160 градусов. На стол подавать горячим.

Буженина в медовой глазури с пряностями

Свиная шея — 1.5 кг

Мед — 200 г

Горчица Дижонская — 100 г

Соевый соус — 100 г

Гвоздика (бутоны) — 50 г

Анис — 10 г (звездочки)

Фольга — 1 рулон

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

Соус: в сотейнике вскипятить мед, добавить горчицу, анис и последним соевый соус. Буженину посолить, поперчить по вкусу. В буженину воткнуть бутоны гвоздики и положить в форму для запекания, выстеленную фольгой. Полить соусом, оставив половину соуса для глазирования.

Полностью закрыть буженину фольгой и поставить в духовку на 50 минут при 180 градусах. После 50 минут запекания вынуть буженину, раскрыть фольгу и заглазировать соусом. Поставить в духовку еще на 10 минут. Буженину достать из духовки и выложить на блюдо. Подавать к столу.

Запеченный судак с зернистой горчицей и сливочно-икорным соусом

Судак филе — 800 г (крупное)

Зернистая горчица — 80 г

Картофель — 500 г (отварной)

Кабачки — 600 г

Сливки (не менее 22% жирности) — 300 г

Белое вино — 200 г

Сухой базилик — 3 г

Икра красная — 100 г

Лимон — 2 шт.

Приготовление:

Обжарить на разогретой сковороде на растительном масле картофель с солью и перцем. В этой же сковороде обжарить кабачки с обеих сторон, солить и перчить в самом конце жарки. Выложить обжаренный гарнир на противень. Выложить филе судака в емкость, полить небольшим количеством растительного масла, посолить и поперчить по вкусу и добавить сладкую зернистую горчицу. Все перемешать.

Выложить на противень филе судака поверх гарнира на противень и поставить все в духовку. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов. Пока судак запекается, приготовить соус. Сотейник разогреть на плите, добавить вино, вскипятить и выпарить наполовину. Добавить сливки, варить до загустения, потом добавить базилик, соль и перец.

Достать из духовки судака, выложить на блюдо. В сотейник с соусом добавить красную икру, перемешать. Выложить соус на филе судака, все посыпать сверху небольшим количеством тертой цедрой лимона. Подавать к столу горячим.