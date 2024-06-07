Знаменитый Зимний дворец, дебют группы The Rolling Stones: что еще взяло свое начало 7 июня — в день, когда не стоит начинать ничего нового

Лето полноправно вступает в свои права, и люди начинают активно заниматься стройкой. Не только местечковой — но и грандиозной даже в масштабах Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя в Иванов день на Руси не было принято начинать новые дела, есть великие постройки, которые были заложены именно в эту самую дату, а также состоялись дебюты знаменитых групп. Об этом в материале Teleprogramma.pro.
7 июня 1732 год, Санкт-Петербург — строительство Зимнего дворца
7 июня стало поистине значимым для жителей Санкт-Петербурга, так как вошло в историю как дата, когда был заложен Зимний дворец — для императрицы Анны Иоанновны (1693–1740). Этот архитектурный шедевр являлся главной царской резиденцией России до самого дня падения монархии, а для всего мира он был символом могущества Российской империи. Династия Романовых же воспринимала его как дом.
При Екатерине Великой (1729–1796) Зимний дворец насчитывал около 3000 жителей, включая прислугу, при том что число приглашенных на праздничные церемонии обычно превышало 7000 человек. Это время считается периодом расцвета Зимнего дворца еще и потому, что императрица положила начало Эрмитажу.
Благодаря же Александра Федоровне (1798–1860), супруге Николая I, в Зимнем дворце появилась первая рождественская ель в России.
Прусский обычай был воспроизведен императором и императрицей 1 января — они лично принимали посетителей, а двери резиденции в этот день открывались для всех сословий.
Полюбоваться на архитектурный памятник люди приезжают зимой и летом, днем и ночью. Фото: Global Look Press
Но стены Зимнего дворца видели не только одни праздники. Он стал местом одного из самых продуманных покушений на жизнь Александра II (1818–1881). Террорист устроился на работу во дворец столяром и поселился в небольшой каморке при мастерской. Его целью было взорвать Желтую гостиную, где обычно завтракал царь. Бомбы, которую он проносил по частям, по его расчетам должно было хватить, чтобы разрушить перекрытие двух этажей.
Исторический взрыв раздался 5 февраля 1880 года, но царская семья задержалась и даже не успела дойти до Желтой гостиной, но жертвами теракта стали солдаты Финляндского полка и обслуживающий персонал — всего 58 человек.
Зимний дворец является визитной карточкой не только Санкт-Петербурга, но и расцвета Российской империи. Фото: Global Look Press
Однако смерть Александра II Зимний все же видел. 1 марта 1881 истекающего кровью после очередного покушения царя-освободителя внесли в покои, где он и скончался. Очевидцы еще долгое время вспоминали запачканные лестницы: кровь императора смешалась с грязью от ботинок, оставив мрачное впечатление для всех обитателей резиденции. После трагедии Александр III (1845–1894) покинул покои Зимнего и переехал Аничков дворец. Залы бывшего императорского дома открылись для экскурсий.
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Статус царской резиденции Зимнему дворцу вернул Николай II (1868–1918), однако после рождения цесаревича Алексея (1904–1918) семья переехала в Александровский дворец Царского Села, чтобы скрыть болезнь наследника от посторонних глаз.
1917 год стал переломным как для страны, так и в судьбе Зимнего дворца. Фото: Global Look Press
После отречения Николая II Зимний стал местом заседания Временного правительства. В бывших царских комнатах теперь проживал Александр Керенский. В последний же раз стены этого сооружения стали декорацией крупного исторического события в октябре 1917 года, когда большевики организовали восстание. Министры Временного правительства были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. А вот знаменитый штурм Зимнего – это миф: власть Керенского довольно слабо сопротивлялась приходу новой власти.
7 июня 1872 год, Москва — конно-железная дорога
7 июня стало знаменательной датой и для жителей Первопрестольной, правда спустя полтора века после того, как был заложен Зимний дворец. В этот день в 1872 году началось строительство конно-железной дороги — легендарной «конки». По сути, этот рельсовый вид транспорта стал первым общественным транспортом в столице, сделавшись прототипом электрического трамвая.
В начале июня в Москве ежегодно проходит парад трамваев, приуроченный ко Дню Московского транспорта. Фото: Global Look Press
Наши дни
7 июня 1990 года Алексий II (1929–2008) был избран на престол Патриарха Московского и всея Руси. В этом статусе он вошел в Российский организационный комитет по подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднованию двухтысячелетия христианства (1998–2000).
Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй — пятнадцатый Предстоятель Русской православной церкви с введения патриаршества на Руси (1589). Фото: Global Look Press
Заграница
7 июня 1963 года состоялся теледебют группы «Роллинг Стоунс» в программе Thank Your Lucky Stars. А в этот же день 1965 года корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон CV-2000, стоимость которого достигала почти тысячи долларов.
The Rolling Stones — британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. Фото: Global Look Press
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