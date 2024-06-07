Знаменитый Зимний дворец, дебют группы The Rolling Stones: что еще взяло свое начало 7 июня — в день, когда не стоит начинать ничего нового

Лето полноправно вступает в свои права, и люди начинают активно заниматься стройкой. Не только местечковой — но и грандиозной даже в масштабах Москвы и Санкт-Петербурга. Хотя в Иванов день на Руси не было принято начинать новые дела, есть великие постройки, которые были заложены именно в эту самую дату, а также состоялись дебюты знаменитых групп. Об этом в материале Teleprogramma.pro.

7 июня 1732 год, Санкт-Петербург — строительство Зимнего дворца

7 июня стало поистине значимым для жителей Санкт-Петербурга, так как вошло в историю как дата, когда был заложен Зимний дворец — для императрицы Анны Иоанновны (1693–1740). Этот архитектурный шедевр являлся главной царской резиденцией России до самого дня падения монархии, а для всего мира он был символом могущества Российской империи. Династия Романовых же воспринимала его как дом.

При Екатерине Великой (1729–1796) Зимний дворец насчитывал около 3000 жителей, включая прислугу, при том что число приглашенных на праздничные церемонии обычно превышало 7000 человек. Это время считается периодом расцвета Зимнего дворца еще и потому, что императрица положила начало Эрмитажу.

Благодаря же Александра Федоровне (1798–1860), супруге Николая I, в Зимнем дворце появилась первая рождественская ель в России.

Прусский обычай был воспроизведен императором и императрицей 1 января — они лично принимали посетителей, а двери резиденции в этот день открывались для всех сословий.