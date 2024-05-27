Сидор Бокогрей: что обязательно нужно сделать 27 мая, чтобы исполнилось самое заветное желание

27 мая 2024 года православные христиане вспоминают блаженного Исидора, в народе этот день известен как праздник Сидора Бокогрея. О традициях этого дня и о том, что нельзя делать, в материале Teleprogramma.pro.

История праздника

Раннехристианский мученик Исидор Блаженный, живший в III столетии, родился в Александрии. В молодом возрасте был зачислен на военную службу и отправлен на греческий остров Хиос. Тогда Исидор уже окрестился и стал христианином. Когда ему приказали поклоняться языческим идолам, он отказался, за что его подвергли пыткам, а потом казнили.

Для русского человека созвучнее было имя Сидор, поэтому праздник назвали именно так. Что касается Бокогрея, то с этой поры перестают дуть ледяные северные ветры, наступает по-настоящему теплая пора.

Этот день также известен как праздник Сидора Огуречника. 27 мая рассаду огурцов высаживали в открытый грунт или теплицы. При этом обращали внимание на погоду: если при посадке тепло и ясно — урожай огурцов удастся, но если холодно и пасмурно — много огурцов не ожидается.

Традиции дня

Наши предки утром ходили в церковь, а потом начинали активно высаживать рассаду, потому что были уверены, что холода отступили. На Сидора Огуречника сеяли лен. Но делать это полагалось в том случае, если на ивах не видели пыль, напоминающую перья.

На Бокогрея в старину читали заговоры, которые способствовали финансовому благополучию и укреплению семьи.

Чтобы сбылось самое заветное желание, люди загадывали его, высаживая кустарники или другие растения. Считалось, что они будет расти и желание исполнится.

Следует запомнить сон, который приснился в в ночь на 27 мая — он укажет на важные события в жизни, а также даст совет, что нужно сделать, чтобы быстрее завершить дела. Но о снах, увиденных на Сидора Бокогрея, нельзя никому рассказывать, иначе они не сбудутся. Если сновидение было хорошим, надо постараться его запомнить и периодически мысленно возвращаться к нему. Есть шанс, что сон сбудется.