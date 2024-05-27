Сидор Бокогрей: что обязательно нужно сделать 27 мая, чтобы исполнилось самое заветное желание

27 мая 2024 года православные христиане вспоминают блаженного Исидора, в народе этот день известен как праздник Сидора Бокогрея. О традициях этого дня и о том, что нельзя делать, в материале Teleprogramma.pro.
История праздника
Раннехристианский мученик Исидор Блаженный, живший в III столетии, родился в Александрии. В молодом возрасте был зачислен на военную службу и отправлен на греческий остров Хиос. Тогда Исидор уже окрестился и стал христианином. Когда ему приказали поклоняться языческим идолам, он отказался, за что его подвергли пыткам, а потом казнили.
Для русского человека созвучнее было имя Сидор, поэтому праздник назвали именно так. Что касается Бокогрея, то с этой поры перестают дуть ледяные северные ветры, наступает по-настоящему теплая пора.
Этот день также известен как праздник Сидора Огуречника. 27 мая рассаду огурцов высаживали в открытый грунт или теплицы. При этом обращали внимание на погоду: если при посадке тепло и ясно — урожай огурцов удастся, но если холодно и пасмурно — много огурцов не ожидается.
Традиции дня
Наши предки утром ходили в церковь, а потом начинали активно высаживать рассаду, потому что были уверены, что холода отступили. На Сидора Огуречника сеяли лен. Но делать это полагалось в том случае, если на ивах не видели пыль, напоминающую перья.
На Бокогрея в старину читали заговоры, которые способствовали финансовому благополучию и укреплению семьи.
Чтобы сбылось самое заветное желание, люди загадывали его, высаживая кустарники или другие растения. Считалось, что они будет расти и желание исполнится.
Следует запомнить сон, который приснился в в ночь на 27 мая — он укажет на важные события в жизни, а также даст совет, что нужно сделать, чтобы быстрее завершить дела. Но о снах, увиденных на Сидора Бокогрея, нельзя никому рассказывать, иначе они не сбудутся. Если сновидение было хорошим, надо постараться его запомнить и периодически мысленно возвращаться к нему. Есть шанс, что сон сбудется.
Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Нельзя решать важные проблемы и обсуждать серьезные вопросы за столом с углами — такая беседа может перерасти в ссору.
Нельзя двум людям спать на одной подушке — мысли перепутаются, разобраться потом будет сложно.
Если 27 мая вы споткнулись при выходе из дома — лучше не покидать жилище, могут ждать неприятности.
Запрещено ссориться, ругаться, а тем более драться. Конфликты и разногласия, вспыхнувшие в этот день, перерастут в пламя, которое спалит все отношения на долгие годы.
Не стоит возвращаться с половины пути домой — ждет неудача в делах. Но если пришлось вернуться, нужно посмотреть в зеркало и состроит смешную рожицу. Кроме того, не помешает отругать себя и заглянуть под придверный коврик.
Нежелательно ходить весь день в одной и той же одежде — удача может отвернуться.
Нельзя заниматься решением финансовых вопросов — можно лишиться всех накоплений.
Фото: Global Look Press
Народные приметы
Прилетела одна ласточка — тепло еще не скоро наступит.
Прилетело много ласточек и стрижей — скоро придет долгожданное тепло. Если в этот день холодно — лето будет прохладным.
Красный закат с облаками — ожидается дождь.
Если кукушка кукует — пора сеять лен.
Утром стелется туман — уродятся ягоды и фрукты.
Куры жмутся друг к другу — близится гроза.
Радуга в Сидоров день — лето будет жарким.
Какая погода 27 мая — такой станет и середина июля.
Именинники
Иван, Марк, Александр, Леонтий, Никита, Макар, Тихон, Максим, Петр.
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