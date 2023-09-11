Последняя обработка огурцов в этом году - что им можно дать кроме калия

В сентябре огурцы пора отправлять на заслуженный отдых. Агроном Михаил Воробьев посоветовал при этом растения сжигать, чтобы не распространился пероноспороз.

«Носителей споры заболевания этого грибка лучше сжечь. А перед этим срезаем вместе с веревками, выдергиваем вместе с корнем.

Если вы живете на юге, то огурцы можно подкормить калийной селитрой. Это, во-первых, азот, который всегда нужен огурцам для формирования плодов и новых ветвей. А, во-вторых, калий сделает урожай вкуснее», - заявил он Teleprogramma.pro.

Воробьев также добавил, что кроме калия огурцы всегда можно подкормить комплексным минеральным удобрением, которое содержит азот и фосфор.

«Собственно говоря, есть два показателя: если огурец похож на карандаш, заостряется к концу — это недостаток азота. А если он стал похож на дубинку, то есть конец у него, наоборот, разбух — это недостаток калия. Смотрите, что у вас, и вносите то, чего не хватает», - добавил наш эксперт.

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