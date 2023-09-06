«Точно не стоит бежать и покупать»: эти четыре вещи скоро выйдут из моды — проверьте гардероб, не позорьтесь

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«На первом месте – джинсы скинни, а также любы брюки, которые узкие и сидят плотно по ноге. Они однозначно стали антитрендом, хотя на полках в магазинах мы может их увидеть. Сейчас в моде более широкие брюки, трубы. А если говорить про осенне-зимний сезон, то будут актуальны брюки клеш с явным расширение к низу.

Второе — приталенные блузки, любые вещи, которые имеют мягкую посадку. Это могут быть жакеты, пуховики и другая верхняя одежда. То есть все то, что имеет защипы и выточки в зоне талии. Если говорить о моде, то в тренде свободные, объемные формы, умеренный оверсайз, а не мешки. Также можно взять вещь по фигуре, но с сексуальным подтекстом.