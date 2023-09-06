«Точно не стоит бежать и покупать»: эти четыре вещи скоро выйдут из моды — проверьте гардероб, не позорьтесь

Многие женщины любят пополнять гардероб нарядами, которые называют модными. Но все быстро меняется и некоторые вещи устаревают за один сезон. Для Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, какие наряды уже точно не стоит носить. Она также предупредила, что нельзя покупать из вещей, которые, как казалось, только стали актуальными.
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«На первом месте – джинсы скинни, а также любы брюки, которые узкие и сидят плотно по ноге. Они однозначно стали антитрендом, хотя на полках в магазинах мы может их увидеть. Сейчас в моде более широкие брюки, трубы. А если говорить про осенне-зимний сезон, то будут актуальны брюки клеш с явным расширение к низу.
Второе — приталенные блузки, любые вещи, которые имеют мягкую посадку. Это могут быть жакеты, пуховики и другая верхняя одежда. То есть все то, что имеет защипы и выточки в зоне талии. Если говорить о моде, то в тренде свободные, объемные формы, умеренный оверсайз, а не мешки. Также можно взять вещь по фигуре, но с сексуальным подтекстом.
Фото: freepik.com
Третье — обувь, которая с претензией на оригинальность. Это могут быть кроссовки на широкой подошве, которые были раньше популярны. Также туфли с округленным носом, интересным каблуком или принтом. Обувь такая была популярна какое-то время. В основном тренд на уродливую обувь задал бренд Prada. Но теперь это уже антитренд. В моде классические варианты обуви: туфли, ботинки, лоферы. Чем ближе к классике, тем лучше.
Надо помнить, чем проще дизайн, но качественнее исполнение обуви, тем дороже ваш образ.
Четвертый антитренд — все что касается розового цвета. Время барбикора уже прошло. Если вы купили какое-то количество розовых вещей, то можете смело от них избавляться. Точно не стоит бежать и покупать их. В ближайшее время они станут моветоном и антитрендом», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro