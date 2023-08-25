«Очень комфортные, женственные!»: названа трендовая обувь на осень-2023, без которой не обойтись модницам

Многие женщины делают покупки перед началом нового сезона. Осенью особенно важно не только найти стильные наряды, но и удобную обувь. При этом она должна быть модной, чтобы никто не смел смеяться над аутфитом. Для Teleprogramma.pro стилист Алсу Арна рассказала, какая обувь точно будет на пике популярности в этом сезоне.
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«Популярными в этом сезоне являются балетки. И для теплой осени они идеальны. Но для жителей центральной России, где то и дело идут дожди, ненастья начинаются очень рано, ради здоровья я рекомендую приобрести на осень обувь на более высоком устойчивом каблуке и даже платформе, что тоже является трендом.
Например, модель «Мэри Джейн» очень удобная и комфортная. Эти туфли являются конкурентами лодочек на шпильке. Смело приобретайте, такие туфли очень комфортные, женственные! Идеально подходят как студенткам, так и модницам. Их можно носить с джинсами, свитером, бомбером. Также хорошо смотрится с тренчем, джинсовой курткой.
Фото: freepik.com
Если смотреть шире, то обувь на каблуке взял верх. Долго мы носили обувь на плоским ходу, такую как кроссовки. Но женственность пришла на смену оверсайзу. Поэтому в нижней части, в части обуви, мы встаем на каблук. И хоть жакет оверсайз могут быть, как и брюки карго, но добавляем в образ несколько акцентом женственных, подчеркивающих гендерную принадлежность. И обувь на каблуке хорошо справляется с этим.
Рекомендую обратить внимание на устойчивую платформу, средний или высокий каблук. А уже какую форму вы выберете, это зависит от контекста и общего стилистического вектора.
Интересные модели представлены в сегменте комбинаторике. Это ботинки-носки, которые соединены. И также туфли-чулки. Если супермодные запросы, то можно смело обратить внимание на такую обувь», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.