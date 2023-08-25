«Очень комфортные, женственные!»: названа трендовая обувь на осень-2023, без которой не обойтись модницам

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«Популярными в этом сезоне являются балетки. И для теплой осени они идеальны. Но для жителей центральной России, где то и дело идут дожди, ненастья начинаются очень рано, ради здоровья я рекомендую приобрести на осень обувь на более высоком устойчивом каблуке и даже платформе, что тоже является трендом.

Например, модель «Мэри Джейн» очень удобная и комфортная. Эти туфли являются конкурентами лодочек на шпильке. Смело приобретайте, такие туфли очень комфортные, женственные! Идеально подходят как студенткам, так и модницам. Их можно носить с джинсами, свитером, бомбером. Также хорошо смотрится с тренчем, джинсовой курткой.