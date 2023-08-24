«Ногти-латте» — элегантно и стильно: назван самый топовый маникюр этой осени

Отметим, что макияж в кофейных тонах помогает придать лицу загорелый и отдохнувший вид. Суть в том, чтобы использовать оттенки, напоминающие осень: кофейные, карамельные, коричневые. Теперь эта мода перешла на ногти. Этот глубокий и насыщенный цвет латте подойдет к любимому шерстяному свитеру и станет еще одним символом наступающей осени.

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Чтобы сделать трендовый маникюр, надо выбрать подходящий оттенок лака и прокрасить им ногти. Подойдут лаки кофейных, коричневых и шоколадных тонов, которые хорошо выглядят на руках и без дизайна. Эксперты заверяют, что такой маникюр выглядит сдержанно, но при этом элегантно и очень стильно. Можно также сделать фрэнч в кофейном цвете, дизайн с абстрактными линиями, шахматный узор или кофейные разводы, пишет MarieClaire.