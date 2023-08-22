Не только куртка должна быть в гардеробе: эти три вещи обязана купить на осень каждая модница — все будут в восторге

Многие девушки предпочитают обновлять гардероб каждый сезон. Порой достаточно всего несколько трендовых вещей, чтобы весь сезон выглядеть стильно. Для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, какие вещи стоит купить на осень-2023. Она выделила три наряда, которые точно должны появится в шкафу у модниц.
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«Первый в списке — лонгслив. Он может быть белый или черный, а также полупрозрачный в стиле бренда Miu Miu.
Вторая вещь – юбка миди или макси прямого кроя. Также она может быть А-силуэта. Юбка может быть из костюмной ткани в полоску или просто черная, серая.
И третья вещь — косуха, куртка из экокожи с эффектом потертости. Словно она сделана в стиле застаренный винтаж», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro