Не только куртка должна быть в гардеробе: эти три вещи обязана купить на осень каждая модница — все будут в восторге

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«Первый в списке — лонгслив. Он может быть белый или черный, а также полупрозрачный в стиле бренда Miu Miu.

Вторая вещь – юбка миди или макси прямого кроя. Также она может быть А-силуэта. Юбка может быть из костюмной ткани в полоску или просто черная, серая.

И третья вещь — косуха, куртка из экокожи с эффектом потертости. Словно она сделана в стиле застаренный винтаж», – поделилась эксперт.