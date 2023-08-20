Не носите, не позорьтесь: Лисовец предупредил, какая обувь сдала позиции и скоро отойдет на второй план

С приближением осени многие девушки стараются обновить гардероб. Важно не только иметь теплы вещи, но и комфортную обувь. Но также важно учитывать тренды, чтобы не опозориться. Известный отечественный стилист Влад Лисовец рассказал россиянкам, какая обувь сдает позиции и теряет свою актуальность. Ее точно не стоит покупать.
По словам эксперта, в гардеробе могут остаться кроссовки, но их следует носить только по прямому назначению — для занятий спортом и пеших прогулок.
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Стилист назвал актуальную альтернативу. Он рекомендовал носить более женственные и изящные модели: лодочки, туфли на каблуках, и подобную обувь. Лисовец подчеркнул, что спортивная обувь постепенно уходит на дальний план.
«Ее пора заменить элегантными вариантами. Присмотритесь к женственной обуви, у нас ее очень много. Например, остроносые лодочки на маленьком каблуке. Если вы поклонник стиля гранж, можете даже приобрести казаки. Но обязательно на каблуках, чтобы носить с джинсами. Вот в такую обувь стоит инвестировать прямо сейчас», – поделился эксперт, пишет Woman.ru.