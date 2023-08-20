Не носите, не позорьтесь: Лисовец предупредил, какая обувь сдала позиции и скоро отойдет на второй план

По словам эксперта, в гардеробе могут остаться кроссовки, но их следует носить только по прямому назначению — для занятий спортом и пеших прогулок.

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Стилист назвал актуальную альтернативу. Он рекомендовал носить более женственные и изящные модели: лодочки, туфли на каблуках, и подобную обувь. Лисовец подчеркнул, что спортивная обувь постепенно уходит на дальний план.