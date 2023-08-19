Ищите такую надпись на бирке новых джинсов: этот товар самого топового качества — даже внуки смогут носить

Так стилист Исмаил Сафиулов рассказал, что если выбирать джинсы, то обязательно надо смотреть на их состав и плетение.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Джинсы — это проблема девушек плюс-сайз. Обратите внимание на состав и плетение — эластана должно быть не более 10% в составе, а сами нити должны быть плотно сплетены. Тогда эта вещь прослужит вам долго! Если при примерке джинсы сильно тянутся, то не берите их», — поделился эксперт.

Он добавил, что лучше отказаться от одежды на резинках. такие вещи будут передавливать кожу и создавать дискомфорт, пишет портал «А теперь внимание!».