Ищите такую надпись на бирке новых джинсов: этот товар самого топового качества — даже внуки смогут носить

В каждом гардеробе можно найти джинсы. Это универсальная вещь, в которой можно ходить даже в офис. Однако многие замечали, что одна вещь может случить годами, а другая протирается за один сезон. А все потому что, что не стоит определять качество новой одежды в магазине «на глаз». Есть надежные методы отличить хорошую вещь, которая прослужит долго. Это особенно поможет женщинам плюс-сайз найти хороший наряд.
Так стилист Исмаил Сафиулов рассказал, что если выбирать джинсы, то обязательно надо смотреть на их состав и плетение.
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«Джинсы — это проблема девушек плюс-сайз. Обратите внимание на состав и плетение — эластана должно быть не более 10% в составе, а сами нити должны быть плотно сплетены. Тогда эта вещь прослужит вам долго! Если при примерке джинсы сильно тянутся, то не берите их», — поделился эксперт.
Он добавил, что лучше отказаться от одежды на резинках. такие вещи будут передавливать кожу и создавать дискомфорт, пишет портал «А теперь внимание!».