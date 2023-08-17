«Освежат и позволят выглядеть моложе»: эти три окрашивания идеально маскируют седину на несколько месяцев

По словам эксперта, если правильно подобрать цвет и технику окрашивания, то красится каждые две недели не придется. Отросшие корни просто не будут виды и бросаться всем в глаза.

«Окрашивание в светлых оттенках, подобранное под ваш УГТ (уровень глубины тона), блонд в разных его проявлениях и оттенках всегда освежает и позволяет выглядеть моложе.

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