«Освежат и позволят выглядеть моложе»: эти три окрашивания идеально маскируют седину на несколько месяцев

Порой даже у молодых девушек появляются седые волосы. Если уже есть целы очаг, то весь вид становится небрежным и неухоженным. При этом частые окрашивания могут навредить волосам. Но для Teleprogramma.pro Анастасия Салюткина, парикмахер-колорист салона красоты Полуэктовой Наталии NATALISTILIST рассказала, что женщинам с сединой надо выбирать определенные методы окрашивания.
По словам эксперта, если правильно подобрать цвет и технику окрашивания, то красится каждые две недели не придется. Отросшие корни просто не будут виды и бросаться всем в глаза.
«Окрашивание в светлых оттенках, подобранное под ваш УГТ (уровень глубины тона), блонд в разных его проявлениях и оттенках всегда освежает и позволяет выглядеть моложе.
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Фото: Анастасия Салюткина/ Teleprogramma.pro
Окрашивание с легкими бликами, светлыми акцентами, которое сделает границу отрастания незаметным.
Также стоит обратить внимание что не всем подходит окрашивание в светлых тонах и иногда лучше остаться в темном цвете волос, который вам идеально подходит и периодически подкрашивать корни, чем быть обладательницей неподходящего вам оттенка.
Фото: Анастасия Салюткина/ Teleprogramma.pro
Хочется добавить, что окрашивание волос — это в любом случае химический процесс, поэтому если есть сомнения по поводу того или иного окрашивания, лучше проконсультироваться с вашим колористом», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анастасия Салюткина — парикмахер-колорист салона красоты Полуэктовой Наталии NATALISTILIST. Обучалась в школе колористики colorfresh. Изучала авторский метод стрижек и авторские техники окрашивания.