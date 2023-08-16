Все уже раскупают на осень: эти тренчи и плащи настоящий хит 2023 года — беспроигрышный вариант для любой девушки

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Если говорить про тренды в тренчах и плащах, то я бы обратила внимание на кожаные плащи оверсайз силуэта длиной макси или миди. Также они могут быть в базовых цветах: бежевый или черный. Но сейчас супермодным будет цвет коричневый, рыжий.

Если говорить про классическую базовую историю для гардероба, то стоит обратить внимание на тренч оверсайз силуэта или прямого кроя в длине миди или макси. С таким тренчем можно собирать многослойные образы и это не будет сковывать ваши движения.

Цвета могут быть как базовые, все оттенки бежевого. А если такой есть у вас в гардеробе, то можно добавить яркий цвет, например красный, фуксию или зеленый тренч», – посоветовала эксперт.