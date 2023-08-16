Все уже раскупают на осень: эти тренчи и плащи настоящий хит 2023 года — беспроигрышный вариант для любой девушки

Лето подходит к концу, а значит скоро будет холодать. Даже поверх летнего платья придется накидывать одежду. Если куртку не хочется носить, когда нет дождя, то на выручку приходят плащи и тренчи. Для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско рассказала, какую одежду точно стоит купить на эту осень из верхней одежды. Тренчи оказались в тренде.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если говорить про тренды в тренчах и плащах, то я бы обратила внимание на кожаные плащи оверсайз силуэта длиной макси или миди. Также они могут быть в базовых цветах: бежевый или черный. Но сейчас супермодным будет цвет коричневый, рыжий.
Если говорить про классическую базовую историю для гардероба, то стоит обратить внимание на тренч оверсайз силуэта или прямого кроя в длине миди или макси. С таким тренчем можно собирать многослойные образы и это не будет сковывать ваши движения.
Цвета могут быть как базовые, все оттенки бежевого. А если такой есть у вас в гардеробе, то можно добавить яркий цвет, например красный, фуксию или зеленый тренч», – посоветовала эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro