«Скрывают объемные бедра и живот»: женщинам с формами нужно носить только такие купальники с изюминкой

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«Прежде чем покупать купальник, необходимо очень внимательно посмотреть на себя в зеркалом и оценить все особенности фигуры. Каждая фигура прекрасна, но поговорим о нюансах. Помимо того, что дама может быть с формами, надо определится с типом фигуры, которых несколько. Классический тип, самый красивый, – песочные часы. Иногда бывает наоборот, более выраженный верх, пышная грудь и узкие бедра. А также тип груша, когда плечевой пояс и бюст выражены слабо, а вот бедра мощные.

Выбор купальника зависит в том числе от типа фигуры. Чтобы невилировать нюансы фигуры, надо выбирать купальник из плотных материалов, в конструкцию которого будут вшиты дополнительные структурирующие элементы. Также мы обращаем внимание на цвет и на фасон.

Если у нас есть излишний объем, и мы хотим скрыть животик, то лучше выбирать утягивающий купальник и желательно целостный, а не раздельный. Также хорошо скрывают объемные бедра и живот высокие трусики так называемого ретро стиля.

Если объемный бюст, а бедра узкие, то можно поиграть на цветовой гамме. К примеру, выбрать темный лиф и рисунок трусиков с цветным орнаментом. Тем более, что сегодня это в моде, когда цвет низа и верха отличаются друг от друга.

Если брать целостный купальник, то хорошо структурирует и корректирует фигуру, когда центральная часть купальника светлая или имеет цветной принт, а боковые зоны темного оттенка. Тогда фигура будет выглядеть стройнее.

Если хочется удлинить ножки, то надо выбрать высокий подъем по линии ноги на трусиках или купальнике. А если вы не нашли себе купальник или как-то смущаетесь, то помните, что всегда есть болеро, накидки, туники, пляжные халаты. С их помощью можно создать красивый, стильный пляжный образ и никто не будут обращать внимание на ваши нюансы фигуры», – поделилась эксперт.