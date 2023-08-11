Все уже раскупают на осень: эти туфли настоящий хит 2023 года — беспроигрышный вариант для любой девушки

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

«Если говорить про туфли, то из лета в осень можно взять с собой мюли, сабо с закрытым носом, с открытой пяткой. Выбор высоты каблука или платформы зависит от пропорций человека и контекста, куда он будет их носить.

А что касается босоножек, то здесь выбора больше. Тренд — босоножки на плоском ходу или не на высокой платформе спортивного плана. Они могут быть текстильные, кожаные.

Еще есть тренд из гламурного стиля — всевозможные ремешки, перемычки. Они могут быть как не невысоком каблуке так и на высоком. По типу сланцев очень популярна обувь. Нужно смотреть на мыс. Он может быть квадратным, более мягким. Это зависит от линий, которые преобладают в теле человека. А каблук мы выбираем соразмерно своим бедрам. Вариаций множество, поэтому можете обращаться за помощью к стилистам», – поделилась эксперт.