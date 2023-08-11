Все уже раскупают на осень: эти туфли настоящий хит 2023 года — беспроигрышный вариант для любой девушки

Порой к наряду так нужно подходящая пара обуви. И хоть многие предпочитают носить кроссовки и кеды, самыми женственными остаются туфли. Каблук любой образ делает элегантнее. Для Teleprogramma.pro стилист Алсу Арна назвала самые трендовые босоножки сезона, которые будут актуальны осенью. Она рассказала, что точно стоит купить, чтобы быть самой стильной в своем городе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
«Если говорить про туфли, то из лета в осень можно взять с собой мюли, сабо с закрытым носом, с открытой пяткой. Выбор высоты каблука или платформы зависит от пропорций человека и контекста, куда он будет их носить.
А что касается босоножек, то здесь выбора больше. Тренд — босоножки на плоском ходу или не на высокой платформе спортивного плана. Они могут быть текстильные, кожаные.
Еще есть тренд из гламурного стиля — всевозможные ремешки, перемычки. Они могут быть как не невысоком каблуке так и на высоком. По типу сланцев очень популярна обувь. Нужно смотреть на мыс. Он может быть квадратным, более мягким. Это зависит от линий, которые преобладают в теле человека. А каблук мы выбираем соразмерно своим бедрам. Вариаций множество, поэтому можете обращаться за помощью к стилистам», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.