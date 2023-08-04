Позволят выглядеть стильно, элегантно и с изюминкой: эти три наряда нужно носить на работе, чтобы не быть серой мышкой

Многим приходится работать в офисе. Однако носить костюмы и рубашки порой надоедает. В современном мире можно экспериментировать с образами. Яркие цвета и необычные фактуры уже не считаются нарушением дресс-кода. Для Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова рассказала, какие наряды стоит носить на работе, чтобы выглядеть стильно.
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«Мы знаем, что существуют сферы деятельности, где есть жесткий дресс-код. Это банковская сфера, серьезные финансовые корпорации. А вот есть говорить про журналистику, стилистику — то это уже другое дело. У каждой сферы деятельности есть свой дресс-код.
Я выделю три вещи, которые будут уместны на любой работе, а также позволят выглядеть стильно, модно, элегантно и с изюминкой.
Первое — белая мужская сорочка. Или можно взять сорочку, которая будет на пару размеров больше. Такую сорочку можно использовать как верхний элемент. Если дресс-код позволяет, под нее можно надеть интересное боди, а также повязать рубашку необычным узлом. Белая рубашка это классика, но с другой стороны если она чуть-чуть великовата, если в ее интересно наденете, то она будет смотреться актуально.
Фото: freepik.com
Второй предмет, который должен быть в любом случае в гардеробе у каждой деловой женщины — юбка итальянской длинны по-колено или чуть ниже. Юбка-карандаш — фасон мастхэв делового гардероба. Но чтобы в такой юбке выглядеть модно, стильно и интересно, выбирайте необычную фактуру этой юбки. Пусть это будет букле, кожа, колор-блокинг, многослойность, а также может быть умеренная вышивка.
Фото: freepik.com
И третий предмет — аксессуары. Надо помнить, что любой образ создают аксессуары. В одних и тех же вещах вы можете выглядеть как серая мышка, невзрачно. Но в этих же вещах, добавив аксессуары, вы можете выглядеть модно, ярко, дерзко, креативно. Выбирайте интересные аксессуары.
Я бы сделала ставку на колье и на броши. Это то, что располагается у вашего лица, привлекает внимание к тому, что вы говорите. Выбирайте крупные украшения. Они сейчас особенно в моде. Добавляйте аксессуары и ваш образ заиграет новыми красками», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro