Позволят выглядеть стильно, элегантно и с изюминкой: эти три наряда нужно носить на работе, чтобы не быть серой мышкой

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«Мы знаем, что существуют сферы деятельности, где есть жесткий дресс-код. Это банковская сфера, серьезные финансовые корпорации. А вот есть говорить про журналистику, стилистику — то это уже другое дело. У каждой сферы деятельности есть свой дресс-код.

Я выделю три вещи, которые будут уместны на любой работе, а также позволят выглядеть стильно, модно, элегантно и с изюминкой.

Первое — белая мужская сорочка. Или можно взять сорочку, которая будет на пару размеров больше. Такую сорочку можно использовать как верхний элемент. Если дресс-код позволяет, под нее можно надеть интересное боди, а также повязать рубашку необычным узлом. Белая рубашка это классика, но с другой стороны если она чуть-чуть великовата, если в ее интересно наденете, то она будет смотреться актуально.