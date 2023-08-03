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«Сама модная пара обуви этим летом — кеды Adidas Samba. Это самая желанная, стильная обувь этого сезона. С ней можно носить не только кэжуальные образы, как джинсы и футболка, но и отлично будут смотреться юбками макси, миди, а также с пышными платьями, сарафанами. Эта самая удобная и стильная обувь этого сезона», – заявила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.